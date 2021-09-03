В Беларуси ввели новые правила выезда за границу

Совет Министров внёс изменения в правила выезда за границу через наземные пункты пропуска. Теперь белорусы с видом на жительство и иностранным паспортом могут выезжать из РБ раз в 3 месяца, а не раз в полгода, как это было раньше.
Согласно постановлению Совмина № 504 от 1 сентября 2021 года, смогут выезжать через наземные пункты пропуска раз в три месяца:
- граждане, имеющие вид на жительство (постоянное или временное проживание в иностранном государстве);
- граждане, имеющие паспорт для постоянного проживания за пределами страны или иной документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве;
- граждане, подтверждающие факт трудовой деятельности или обучения за границей;
- иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, при выезде в страну своего гражданства.