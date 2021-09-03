Сколько в новом учебном году будет стоить порция в «столовках» школ и детских садов

Об этом рассказала Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Национального института образования Министерства образования, сообщает БелТА.
В школах
Цена питания зависит от возраста учеников, времени пребывания в учреждении и кратности питания, а также от того, кто организует питание — сама школа, комбинат школьного питания или индивидуальный предприниматель.
- Если организация питания осуществляется школой, без привлечения сторонних организаций, цена составляет от 1,31 до 1,59 рубля.
- Если сторонней организацией, например, комбинатом школьного питания, или другими субъектами общественного питания, то к бюджетной стоимости добавляется повышающий коэффициент 1,3. Соответственно, цена варьируется от 1,7 до 2,07 рубля.
Обращаем внимание, что такая стоимость актуальна для одноразового питания.
В детских садах
«В учреждениях дошкольного образования стоимость питания зависит от режима учреждения, возраста ребёнка и варьируется от 2,75 до 5,38 рубля. Это с учётом чернобыльской зоны», — сказала Люция Михальчук.
В один день питания, как правило, входит завтрак, обед, полдник и ужин.
Кроме того, существуют льготы: многодетные семьи оплачивают только 50% от этой суммы, а дети с инвалидностью имеют стопроцентную льготу.