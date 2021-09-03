Здание бывшей фильмобазы в Слуцке переделывают под магазины. Возможно открытие аптеки, которой не хватает в 12-м городке

Здание бывшей фильмобазы в 12-м городке выставили на аукцион в марте этого года. Его купил слуцкий предприниматель. Сейчас в объекте идёт основательный капитальный ремонт.



Как рассказал «Кур'еру» владелец здания, в нём будет три изолированных помещения с отдельными входами. В центральную часть переедет магазин автозапчастей, который располагается рядом. Остальные два помещения будут сдаваться в аренду под другие торговые объекты, например, магазин продуктов, парикмахерскую.

Владелец здания говорит, что для 12-го городка было бы неплохо, если бы одно из помещений арендовали под аптеку, которой очень не хватает местным жителям. Особенно — в вечернее время.