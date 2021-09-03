В микрорайоне «Новодворцы» в Слуцке сделали дорогу из тротуарной плитки, а не из асфальта. Фотофакт

В микрорайоне «Новодворцы» на проезжей части улиц Радивиловская и Ясная уложена свежая тротуарная плитка. Неофициально эту часть застройки называют 13-м городком. Кто делал такую дорогу и сколько она стоит, пока неизвестно.

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