На рынке прибавилось саженцев. За декоративное дерево сумах оленерогий, которое достаточно купить раз в жизни, потому что растёт оно молниеносно и даёт массу побегов, просят 10 рублей. Кусты ежевики, голубики, боярышника тоже оценивают в 10 рублей. Килограмм гранатов стоит 10 рублей. Появился свежий крупный отборный шиповник. Есть банки для желающих заниматься домашними заготовками.

Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 3 сентября.

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Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 1 рубль за 1 килограмм

Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку

Сладкий перец — 3 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку

Редис — 1,5 рубля за 1 пучок

Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Фрукты

Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2−2,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 1,2 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм

Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм

Чернослив — 3,5 рубля за 1 килограмм

Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм

Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (с рук жёлтая и синяя) — 2 рубля за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм

Гранат — 10 рублей за 1 килограмм.

Саженцы

Розы — 12 рублей

Розы плетистые — 17 рублей

Гортензия — 5 рублей за 1 корень

Голубика — 12 рублей

Клубника разная — от 1 до 3 рублей

Хризантема — 5 рублей 1 куст

Дерево сумах оленерогий — 10 рублей

Куст жимолости — 10 рублей

Куст ежевики — 10 рублей

Куст голубики — 10 рублей

Куст боярышника — 10 рублей.

Ягоды

Ежевика — 2 рубля за 0,5 литра, 4 рубля за 1 литр

Малина — 5 рублей за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров.

Разное