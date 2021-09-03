На рынке прибавилось саженцев. За декоративное дерево сумах оленерогий, которое достаточно купить раз в жизни, потому что растёт оно молниеносно и даёт массу побегов, просят 10 рублей. Кусты ежевики, голубики, боярышника тоже оценивают в 10 рублей. Килограмм гранатов стоит 10 рублей. Появился свежий крупный отборный шиповник. Есть банки для желающих заниматься домашними заготовками.
Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 3 сентября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Огурцы — 1 рубль за 1 килограмм
- Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм
- Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку
- Сладкий перец — 3 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок
- Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку
- Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
- Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля за 1 килограмм.
Фрукты
- Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
- Дыня — 2−2,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм
- Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм
- Чернослив — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм
- Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Слива (с рук жёлтая и синяя) — 2 рубля за 1 килограмм
- Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Гранат — 10 рублей за 1 килограмм.
Саженцы
- Розы — 12 рублей
- Розы плетистые — 17 рублей
- Гортензия — 5 рублей за 1 корень
- Голубика — 12 рублей
- Клубника разная — от 1 до 3 рублей
- Хризантема — 5 рублей 1 куст
- Дерево сумах оленерогий — 10 рублей
- Куст жимолости — 10 рублей
- Куст ежевики — 10 рублей
- Куст голубики — 10 рублей
- Куст боярышника — 10 рублей.
Ягоды
- Ежевика — 2 рубля за 0,5 литра, 4 рубля за 1 литр
- Малина — 5 рублей за 1 литр
- Шиповник — 5 рублей за 5 литров.
Разное
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
- Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
- Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
- Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль
- Корень хрена — 1 рубль 3 штуки небольшого размера
- Орех грецкий — 7 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
- Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр
- Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан в 200 граммов
- Заштырин — 2 рубля (вязанка)
- Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов
- Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм
- Банки трёхлитровые — 15 рублей за 6 штук
- Банки 0,5 литра — 13 рублей за 20 банок
- Крышки закаточные — 5,5 рубля за 50 штук.