На рынке прибавилось саженцев. За декоративное дерево сумах оленерогий, которое достаточно купить раз в жизни, потому что растёт оно молниеносно и даёт массу побегов, просят 10 рублей. Кусты ежевики, голубики, боярышника тоже оценивают в 10 рублей. Килограмм гранатов стоит 10 рублей. Появился свежий крупный отборный шиповник. Есть банки для желающих заниматься домашними заготовками.

Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 3 сентября.

Реклама

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 1 рубль за 1 килограмм
  • Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм
  • Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку
  • Сладкий перец — 3 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок
  • Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку
  • Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
  • Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Фрукты

  • Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
  • Дыня — 2−2,5 рубля за 1 килограмм
  • Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм
  • Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм
  • Чернослив — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Слива (с рук жёлтая и синяя) — 2 рубля за 1 килограмм
  • Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Гранат — 10 рублей за 1 килограмм.

Саженцы

  • Розы — 12 рублей
  • Розы плетистые — 17 рублей
  • Гортензия — 5 рублей за 1 корень
  • Голубика — 12 рублей
  • Клубника разная — от 1 до 3 рублей
  • Хризантема — 5 рублей 1 куст
  • Дерево сумах оленерогий — 10 рублей
  • Куст жимолости — 10 рублей
  • Куст ежевики — 10 рублей
  • Куст голубики — 10 рублей
  • Куст боярышника — 10 рублей.

Ягоды

  • Ежевика — 2 рубля за 0,5 литра, 4 рубля за 1 литр
  • Малина — 5 рублей за 1 литр
  • Шиповник — 5 рублей за 5 литров.

Разное

  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
  • Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
  • Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
  • Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
  • Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль
  • Корень хрена — 1 рубль 3 штуки небольшого размера
  • Орех грецкий — 7 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан в 200 граммов
  • Заштырин — 2 рубля (вязанка)
  • Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов
  • Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм
  • Банки трёхлитровые — 15 рублей за 6 штук
  • Банки 0,5 литра — 13 рублей за 20 банок
  • Крышки закаточные — 5,5 рубля за 50 штук.