Минздрав дал советы, как учиться в пандемию. 6 самых интересных

Минздрав опубликовал временные рекомендации о том, как в пандемию организовать учебный процесс. Советы распространяются на сентябрь-октябрь 2021-го. Вот 6 самых интересных.

1. Рекомендуют до начала занятий измерять температуру и детям, и педагогам

Если у кого-то температура оказалось 37 °C и выше или же заметны признаки ОРВИ, на уроки (работу) допускать нельзя.

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Приболевших учеников стоит отвести в медицинский изолятор, где они должны дождаться родителей или врачей. Если проблемы со здоровьем оказываются у сотрудника, то до получения результатов медосмотра работать ему не стоит.

2. Учеников младших классов и тех, кто занимается в 5 классах и старше, советуют разграничить

Ребят из 1−4 классов советуют перевести в отдельное помещение со своим входом. Расписание звонков малышам лучше составить так, чтобы на перемене в одно время находилось не более одного-двух классов.

За каждым классом (старшую и среднюю школу это тоже касается) рекомендуется закрепить отдельное помещение. Исключение составляют общие кабинеты. Такие как кабинет физики, химии, информатики и т. д. Начинать занятия в таких помещениях, стоит лишь после того, как их убрали и проветрили после предыдущего урока.

Лекции и групповые занятия советуют проводить пореже (или вообще от них отказаться). Но если такое занятие всё-таки необходимо, то сидеть на нем ребята должны в масках и в метре друг от друга.

3. Советы по ношению масок

Сотрудники школы в местах общего пользования во внеурочное время должны быть в масках. Дети могут закрывать органы дыхания по желанию и под наблюдением педагогов.

4. Родительские собрания лучше перенести в интернет

Вместо привычных родительских собраний советуют организовывать видеоконференции, общаться по почте или, например, по телефону. Если же собраться очно очень необходимо, рассаживаться в кабинете лучше так: по одному взрослому за партой.

5. Школьные перемены рекомендуют увеличить

Перемены советуют увеличить на пять минут и больше. Минимальная продолжительность между звонками должна быть менее 15 минут, а перерыв между занятиями первой и второй смен — не менее 30 минут.

6. «Дистанционка»

Если так случилось, что у кого-то из детей COVID-19 или подозрение на заболевание, школу на 14 дней могут перевести на «дистанционку». Даже если заболел всего один ученик. Директор определяет сам, как лучше поступить в такой ситуации.

В случаях, если COVID-19 выявлен у ребёнка из 1−4 классов, то вопрос о «дистанционке» школа принимает вместе с родителями.