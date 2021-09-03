В Солигорском районе продают бывшее панское поместье. Сколько оно стоит

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В Солигорском районе продают бывшее панское поместье. Сколько оно стоит
Фото: esoligorsk.by

В Красной Слободе Солигорского района выставлено на продажу бывшее панское поместье со стенами метровой толщины. По техпаспорту — это цех деревообработки. Стоимость 90 000 рублей, пишет esoligorsk.by.

В Солигорском районе продают бывшее панское поместье. Сколько оно стоит Слуцк
Фото: esoligorsk. by
В Солигорском районе продают бывшее панское поместье. Сколько оно стоит Слуцк
Фото: esoligorsk. by