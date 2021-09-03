Польша ввела чрезвычайное положение вдоль границы с Беларусью. Объясняем, как изменится жизнь местных жителей

Чрезвычайное положение введут на 30 дней — с 11 сентября и как минимум до 10 октября — в 115 населённых пунктах Подляшского и 68-ми Люблинского воеводств. Об этом сообщает польская газета PL.

Постановление о введении ЧП издал президент Анджей Дуда. Однако в понедельник, 6 сентября, ещё состоится заседание Сейма по регламенту.

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«В 16.30 заседание начнётся с презентации этого постановления представителем президента, затем будут выступления в клубе, вопросы, ответы министров и голосование», — сообщил Рышард Терлецкий, заместитель спикера Сейма.

Отмечается, что «левые» уже заявили, что внесут предложение об отклонении указа президента.

Между тем появились два постановления: одно подписано премьер-министром Матеушем Моравецким, другое — заместителем главы Министерства внутренних дел и администрации Мацеем Васиком. Первый правительственный документ регулирует ограничения прав и свобод, вытекающих из закона о чрезвычайном положении. На указанных территориях приостановлена возможность организации и проведения собраний, массовых и культурных, художественных и развлекательных мероприятий.

Установлено, что находящиеся в общественных местах лица старше 18 лет должны иметь при себе удостоверение личности или другой документ, удостоверяющий их личность, а для учащихся до 18 лет — школьный билет.

Чрезвычайное положение: что в правительственных постановлениях

Запрещается фиксировать внешний вид или другие особенности мест, объектов или территорий, включая приграничную инфраструктуру, с помощью технических средств, также в том случае, когда эти места, объекты или территории составляют фон для изображения пограничника или полиции и солдат Вооружённых сил Республики Польша.

Постановление также ограничивает доступ к публичной информации о деятельности, осуществляемой в зоне действия чрезвычайного положения, в связи с охраной государственной границы и предотвращением и противодействием нелегальной миграции.

В зоне ЧП также запрещено находиться. Сюда не входят, в частности, люди, живущие в этом районе, обучающиеся, работающие или ведущие бизнес или получающие лечение в этом районе. Также будет разрешён транзит через эту территорию, необходимые встречи с близкими или путешествие для легального пересечения международной границы.

Машины скорой медицинской помощи и другие службы, а также офицеры и служащие государственных служб и солдаты, служащие Вооружённых сил Польши, выполняющие служебные задачи, могут передвигаться в зоне действия чрезвычайного положения. Лица, которым запрещено находиться в указанной зоне, должны покинуть её до 00.00.

Чрезвычайное положение также регулируется постановлениями министра внутренних дел и администрации об ограничении права владения огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими видами оружия.

Постановления вступают в силу в день их опубликования.

КОНТЕКСТ. 4 августа польские пограничники задержали 62 мигранта, которые нелегально перешли белорусско-польскую границу.

28 августа польская пограничная служба сообщила, что всё больше иностранцев пытаются нелегально перебраться на территорию Польши со стороны Беларуси. По данным польских пограничников, только 27 августа было совершено 130 таких попыток.

29 августа погранслужба Польши и польские военные задержали на границе с Беларусью 13 человек, которые разрушали строящиеся заграждения на границе с Беларусью.