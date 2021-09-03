В пятницу, 1 октября, в Минске пройдёт аукцион по продаже двух недостроенных незаконсервированных жилых домов. Один расположен в микрорайоне «Новодворцы», второй — в районе улицы Лобана.



Лот 17. Микрорайон «Новодворцы», участок № 32

Начальная цена — 16 209,65 рубля (по курсу Нацбанка — около $ 6446 в эквиваленте).

(по курсу Нацбанка — около $ 6446 в эквиваленте). В лот входит: жилой дом (готовность строения — 19%, фундамент железобетонный, кирпич силикатный, общей площадью 114 м 2 , стены — блоки газосиликатные).

, стены — блоки газосиликатные). Есть электричество, газ, водопровод, канализация.

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Лот 18. В районе 3-го переулка Урицкого, участок № 1