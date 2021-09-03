В пятницу, 1 октября, в Минске пройдёт аукцион по продаже двух недостроенных незаконсервированных жилых домов. Один расположен в микрорайоне «Новодворцы», второй — в районе улицы Лобана.
Лот 17. Микрорайон «Новодворцы», участок № 32
- Начальная цена — 16 209,65 рубля (по курсу Нацбанка — около $ 6446 в эквиваленте).
- В лот входит: жилой дом (готовность строения — 19%, фундамент железобетонный, кирпич силикатный, общей площадью 114 м2, стены — блоки газосиликатные).
- Есть электричество, газ, водопровод, канализация.
Лот 18. В районе 3-го переулка Урицкого, участок № 1
- Начальная цена — 28 693,77 рубля (по курсу Нацбанка — около $ 11 410).
- В лот входят: жилой дом (готовность строения — 14%, фундамент железобетонный, общей площадью 97 м2, стены — блоки газосиликатные, кирпич силикатный), хозяйственная постройка (готовность строения — 100%, фундамент железобетонный, общей площадью 41 м2, стены — кирпич силикатный, перегородки — кирпич силикатный, перекрытия — деревянные, крыша — шифер, полы — плитка керамическая, доска, окна — деревянные, двери — деревянные).
- Есть электричество, газ, водопровод, канализация.