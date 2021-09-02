В 12-м городке Слуцка третий день не работает светофор. Узнали, когда устранят проблему

Уже третий день на перекрёстке улиц Гагарина и Ленина в 12-м городке Слуцка не работает светофор. Об этом «Кур'еру» сообщили читатели. Они отметили, что начался учебный год, а рядом находится школа. Детям переходить дорогу небезопасно.

За работу светофоров в Слуцком районе отвечает строительное монтажно-эксплуатационное предприятие «Торнадо-Вест». «Кур'ер» связался со специалистами из его филиала, который находится в Солигорске.

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«В этом случае сбилось время работы светофора. Заявку мы получили, ребята устранят проблему сегодня (в четверг, 2 сентября. — Прим. ред.)», — пояснил специалист.