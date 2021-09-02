Жительница Слуцка: В парке включили фонтан, а смотрю я на него одна…

Сегодня попала в слуцкий парк. И о чудо — заработал фонтан. Подумала: «Включили фонтан, а смотрю я на него одна…»

Парк совсем пустой, чувствуется осень, хотя и листьев жёлтых мало. Только две мамочки гуляют с колясками. В тире звучала музыка, но и её выключили. Тихо и пустынно.

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