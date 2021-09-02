Вопрос-ответ. Когда включат светофоры на пересечении трассы Р23 с улицей Энергетиков в Слуцке

В понедельник, 30 августа, «Кур'ер» рассказывал о том, что на пересечении улицы Энергетиков и трассы Р23 установили светофоры. Мы спросили в ДЭУ № 64, когда их могут включить.
Как рассказал «Кур'еру» Валерий Щербинский, главный инженер ДЭУ № 64, сейчас на светофорном объекте ведутся пусконаладочные работы. Светофоры уже включали в тестовом режиме. Точный срок, когда они заработают, специалист пока не называет.
«Будем надеяться, что в этом месяце. Но вообще срок у нас — до конца года», — сказал Валерий Альбинович.
Ранее:
- На пересечении улицы Энергетиков и трассы Р23 установили светофоры. Какую проблему это решит (репортаж Александра Бранкевича)
В тему:
- Пешком по тёмной улице. Как изменилась ситуация на пересечении улицы Энергетиков и трассы Р23
- Слуцкие власти обещали разобраться с маршрутами автобусов №№ 4, 6 и 12. Что изменилось для жителей района ПЭС
- Маршрут автобуса № 6 в Слуцке продлили до остановки «Посёлок Ивановский»