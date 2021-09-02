По состоянию на конец августа, по данным отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения, полный курс вакцинации от коронавируса прошло 14,6% взрослого населения Беларуси. Хотя, если брать по регионам, есть и рекордсмены. Например, в Стародорожском районе привился уже каждый пятый взрослый житель — 20,56%. Это один из лучших показателей в Минской области.

Случчина в этом плане отстаёт — полный курс вакцинации прошли 13,52%.

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Как говорят случчане, с которыми удалось пообщаться по поводу вакцинации, «сейчас с этим коронавирусом никто ничего не понимает». «Кому и чему верить? — спрашивают люди. — Уж такие противоречивые сведения со всех сторон. Болеют и привитые, и непривитые».

Врачи тоже сигнализируют, что население прививается от коронавируса неохотно. И этому способствуют различные слухи и элементарная медицинская неграмотность.

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