Слуцкий сахарорафинадный комбинат принял решение начать сезон переработки сахарной свёклы позже на две недели — с 14 сентября.

Об этом «Кур'еру» сообщил Осип Дапиро, проработавший на предприятии более 50 лет.

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Напомним, что в 2020 году сезон начался 3 сентября. Тогда предприятие в среднем перерабатывало около 12 тысяч тонн свёклы в сутки.