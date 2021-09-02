Слуцкий сахарорафинадный комбинат принял решение начать сезон переработки сахарной свёклы позже на две недели — с 14 сентября.
Об этом «Кур'еру» сообщил Осип Дапиро, проработавший на предприятии более 50 лет.
Напомним, что в 2020 году сезон начался 3 сентября. Тогда предприятие в среднем перерабатывало около 12 тысяч тонн свёклы в сутки.
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