Минобразования утвердило учебную программу факультатива по правам человека для учеников 3−8-х классов. Он рассчитан на 17 часов и будет называться «Будущее начинается сегодня», пишет 1prof.by.

Цель курса — сформировать у школьников основы культуры прав человека. Задачи, поставленные перед педагогами:

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формирование представлений о правах человека (на доступном для данной возрастной категории учащихся уровне);

формирование опыта критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека (демократических прав и свобод);

развитие навыков коммуникации и сотрудничества;

формирование мотивации к соблюдению и продвижению прав человека в учреждении образования (семье, социуме).

Школьников познакомят с такими понятиями, как «права человека», «права ребёнка», «человеческое достоинство», «собственное мнение». Также им расскажут о способах защиты прав ребёнка государством, научат находить и анализировать информацию по вопросам прав человека, в том числе при помощи информационно-коммуникационных технологий.