С 2022 года будут по-новому рассчитывать пенсии. Период, за который берут зарплату для расчёта этих выплат, поднимут на один год. Также со следующего года белорусов ожидает очередное плановое повышение пенсионного возраста и минимального страхового стажа.

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Что изменится с 2022 года

Сейчас для расчёта пенсии учитывается зарплата за последние 27 лет (324 месяца) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 27 лет). С 1 января 2022 года его поднимут на один год — до 28 лет (336 месяцев). Ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы, следует из информации на сайте Минтруда.

Как подсчитывают пенсию

Допустим, мужчина выходит на заслуженный отдых в 2022 году, он трудился без перерывов. В таком случае для расчёта пенсии возьмут его заработок за последние 28 лет. Если же был период, когда он не работал в эти 336 месяцев, то зарплату возьмут за более ранние годы пропорционально этим перерывам. Важный момент: непрерывный стаж на размере пенсии не сказывается, никаких бонусов за него не дают.

Что ещё изменят по пенсиям с 2022 года

С 1 января 2022 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение.

Так, в 2022 году пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а для женщин — 58. Страховой стаж — 18 лет 6 месяцев.

Подробнее по теме можно почитать на сайте Минтруда — здесь.