С 1 сентября поднимают трудовые пенсии — в среднем на 6,3%. Это первое их повышение в нынешнем году. Предыдущие годы их поднимали заметно раньше. В Минтруда рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку в сентябре, а кто — нет.

Кто получит прибавку в сентябре, а кто — нет

С 1 сентября повышают все трудовые пенсии, сообщают в Минтруда. Речь про выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Поскольку у каждого пенсионера свои показатели стажа и заработка, то увеличение номинального размера пенсии у каждого будет своё, уточняют в ведомстве. Прогнозируется, что средний размер пенсии по возрасту неработающего на заслуженном отдыхе белоруса в сентябре составит почти 545 рублей.

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При этом размеры установленных надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в сентябре не изменяются, отмечают в Минтруда. «Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), в текущем году было произведено в феврале (на 1,8%), мае (на 4%), августе (на 3,7%)», — отмечают в ведомстве. К примеру, социальная пенсия после повышения с 1 августа составляет 141,73 рубля, а минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты) — 70,87 рубля.

Какими будут пенсии после сентябрьского роста и сколько денег уйдёт на повышение

С 1 сентября пенсии перерассчитают почти 2,4 млн пенсионерам, уточняют в Минтруда. На повышение пенсий по указу до конца года направят 306,8 млн рублей (то есть речь про общую сумму прибавки к трудовым пенсиям, которые пенсионеры получат за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь). Из этого следует, что общая месячная сумма прибавки будет на уровне 76,7 миллиона рублей. Соответственно, сентябрьская прибавка составит в среднем около 32 рублей по сравнению с августом.

В Минтруда приводят цифры, что пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит:

924 рубля — при максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 5,0 и выше (500% от средней зарплаты по стране);

— при максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 5,0 и выше (500% от средней зарплаты по стране); 545 рублей — при стаже не менее 43 лет у мужчины, 38 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 1,0 (в размере средней зарплаты по стране);

— при стаже не менее 43 лет у мужчины, 38 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 1,0 (в размере средней зарплаты по стране); 293 рубля — при минимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (25 лет у мужчины, 20 лет у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 0,64 и ниже (64% от средней зарплаты по стране и ниже).

Всего в 2021 году на выплату пенсий планируют направить около 14,8 млрд рублей (в среднем в месяц 1,2 млрд рублей), сообщают в ведомстве.