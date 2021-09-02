В редакцию «Кур'ера» через страницу в Instagram (instagram.com/kurjer) читательница обратилась с таким вопросом: «Подскажите, где можно подать записку о здравии онлайн? Болеем всей семьёй. Некому сходить в церковь».

Как быть в такой ситуации, «Кур'еру» рассказал Игорь Штепа, настоятель прихода кафедрального собора святого Архангела Михаила в Слуцке, который расположен в 11-м городке.

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Если у человека нет возможности посетить храм по причине болезни или самоизоляции, особенно в пандемию COVID-19, записку о здравии можно отправить на электронную почту (адрес — st.michael.sluck@mail.ru). Её обязательно зачитают во время службы. Это сделают бесплатно.

А если человек захочет, то может передать добровольное пожертвование или перевести его на расчётный счёт прихода.