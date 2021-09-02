В конце августа «Кур'ер» рассказывал про мор рыбы в реке Случь в районе деревни Новый Двор. Тогда образцы мёртвых особей отправили на исследование.

Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, рассказал газете «Слуцкі край», что рыба погибла на территории Кировского сельсовета на некоторых участках рек Случь и Локнея. Коммунальщики и работники хозяйства «Слуцкая Нива» выловили более 500 штук мёртвой рыбы. Её отправили на утилизацию.

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«Чаще всего замор рыбы возникает из-за недостатка кислорода в речной воде, по результатам исследования этот показатель в норме. Причина гибели рыбы пока не установлена, проводятся дальнейшие исследования речной воды и мёртвых особей, — сказал Сергей Цыбулько. — Хочу обратить внимание случчан, что после дождей возможно всплывание мёртвой рыбы со дна. Но это не значит, что мор рыбы продолжается».