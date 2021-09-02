Ученики 11"А" класса на линейке в средней школе № 12 Слуцка исполнили танец. Видео

Перед началом торжественной линейки в День знаний-2021 в средней школе № 12 Слуцка ученики 11 «А» класса исполнили танец.

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Видео: Олеся Белая

В ТЕМУ. Как встретили День знаний-2021 в средней школе № 12 в Слуцке. Фото с линейки