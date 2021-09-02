На этой неделе во время грозы у некоторых жителей Слуцка сгорели модемы и бытовая техника

В редакцию «Кур'ера» позвонила случчанка и поделилась своим наблюдением. Она заходила в среду, 1 сентября, в сервисный центр «Белтелекома», где было много людей, которые меняли сгоревшие из-за грозы модемы. Также читатели нам сообщали, что у жителей домов и общежития в районе Молодёжного центра сгорела бытовая техника.



Андрей Дробеня, начальник Слуцкого ЗУЭС «Белтелекома», подтвердил «Кур'еру», что после вторника, 31 августа, они меняли потребителям сгоревшее оборудование больше, чем обычно. Но это природный фактор.

Начальник Слуцкого ЗУЭС добавил, что это обычная работа «Белтелекома». Ежегодно с весны, в грозовой период, нагрузка на сервисный центр увеличивается.

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Напомним, что утром во вторник, 31 августа, над Слуцком прошёлся грозовой фронт. В общежитии на Молодёжном центре задымился распределительный щиток. Удары молний были так близко, что жители слышали треск разряда и их слепили вспышки света.

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