Власти пересчитали тунеядцев. Теперь с них будут брать по полным тарифам за отопление, газ и горячую воду

В Беларуси с начала осени обновилась база не занятых в экономике. В списки внесли тех, кто не сумел подтвердить свою занятость за 2-й квартал 2021 года.

С тех, кто попал в «тунеядскую» базу и у кого есть в собственности жильё, будут взимать плату по полным тарифам за газоснабжение, отопление и горячую воду.

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Базу обновляют раз в квартал. Чтобы имя не появилось в этом списке, нужно было до 21 июля обратиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения и подтвердить свою занятость документами или их копиями.

Белорусы могут проверить в онлайн-режиме, не включили ли их в эту базу. Сделать это можно на Едином портале электронных услуг. Услуга с 1 сентября стала платной — 42 копейки.