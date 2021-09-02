Как уверяют предприниматели, которые занимаются ремонтом, чаще у жителей нашего региона выходит из строя компьютерная техника. На втором месте — автоматические стиральные машины.

А вот более мелкая техника ломается реже, но и найти местного мастера, который вернёт её к жизни, сложнее.

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Техника может выходить из строя из-за погодных условий, рассказывают специалисты по ремонту. Вывести из строя телевизор или компьютер может гроза. Поэтому во время грозы следует выключать из электросети всю домашнюю и офисную технику.

Негативно сказывается на электроприборах жаркая погода. В летний период из-за перегрева достаточно часто выходят из строя автомобильные магнитолы. Поэтому водителям нужно стараться ставить свою машину в тени и пользоваться солнцезащитным ковриком.

Советы

С помощью специалистов по ремонту техники мы подготовили советы, которые помогут увеличить сроки службы холодильников, телевизоров, компьютеров, пылесосов и микроволновок.

Телевизор

Не следует касаться пальцами экрана. Не надо ставить горшки с цветами близко к технике. Не рекомендуется устанавливать телевизор возле отопительных приборов.

В отверстия корпуса техники могут попасть некоторые виды «домашних» животных в виде банальных тараканов.

Для очистки экрана используйте специальные средства — например, салфетки без спирта. Можно использовать салфетки из микрофибры.

Не забывайте следить за корпусом телевизора. Протирайте его мягкой тканью.

Компьютер

Ухаживайте за монитором компьютера так же, как и за экраном телевизора.

Многие люди устраивают возле компьютера мини-кухню: едят печенье, пьют чай. Мы знаем, к чему всё это приводит — засыпанная крошками или залитая напитками клавиатура.

Если такое произошло:

  • отключите клавиатуру от компьютера и достаньте каждую клавишу;
  • протрите клавиши и клавиатуру салфетками или тряпочкой;
  • с мыши регулярно протирайте пыль.

Системный блок представляет собой настоящий пылесборник. Поэтому берём в руки пылесос с узкой насадкой и аккуратно пылесосим материнскую плату, процессор и другие запчасти (главное — не дотрагиваться до них).

Холодильник

Постарайтесь, чтобы возле холодильника не находились нагревательные приборы. Полы с подогревом негативно влияют на морозильную технику.

Пыль на задней стенке протирайте раз в год.

Нужно и правильно размораживать холодильник. Алгоритм действий следующий:

  • поверните ручку регулятора температуры до отметки «0», отключите холодильник от питания;
  • установите внизу холодильника поддон;
  • выньте лотки и ящики изнутри техники;
  • лучше открыть дверцу и подождать, пока наледь оттает самостоятельно.
  • После разморозки можно натереть заднюю внутреннюю стенку глицерином, тогда на ней будет меньше намерзать лёд.

Пылесос

Не перегревайте пылесос и не пользуйтесь им долгое время без перерывов. Хранить аппарат нужно в правильном положении, не сгибайте и не перевязывайте туго шланг.

Чаще очищайте мешок для сбора пыли, мойте насадки при помощи щётки или губки.

Помните, что пылесос рассчитан для сбора мелкого мусора.

Микроволновая печь

Что нельзя ставить в микроволновку: металлические предметы, еду в фольге, пластик (за исключением пластика, на котором есть отметка, что его можно использовать в микроволновке), посуду с ободками и рисунками.

Накрывайте еду в микроволновке специальным пластиковым колпаком. Кстати, есть продукты, которые «стреляют» при разогревании в микроволновке (например, печень). Также нельзя класть в микроволновую печь продукты в плотной оболочке и с высоким содержанием воды (помидоры, яйца и т. д.), так как в результате резкого повышения температуры объём внутри увеличивается и еда «взрывается».

Мыть микроволновку тоже нужно правильно. Отключите печку от электропитания. Не используйте жёсткие и металлические щётки, порошки, которые могут поцарапать поверхность.

Неплохой способ ухода и избавления от запаха: вскипятите в печи стакан воды с ломтиком лимона. Это поможет отмыть на стенках пятна жира.

Включайте микроволновку только после её полного высыхания.

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