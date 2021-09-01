Аватар… В Минске задержали жителя «другой планеты», составлен протокол

В Минске задержали на’ви. Ну, это житель планеты Пандора из фильма «Аватар».

В общем, по проспекту Независимости скакал на гексапеде (шестиноге) ехал «Рено». Сотрудник ГАИ остановил машину, а там — инопланетянин мужчина в костюме героя из фильма «Аватар».

Ему 31 год, и он был, как оказалось, пьян на 1,92 промилле алкоголя.

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Как пояснил водитель, он был так одет специально для участия в конкурсе необычных костюмов на корпоративной вечеринке. В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.