Передвигался ползком, а сейчас занимается воркаутом. Как сложилась жизнь школьника, которого 15 лет назад сбило такси в Слуцке

Когда случчанину Евгению Чумакову было 10 лет, его сбила машина. Из-за тяжёлых травм он передвигался ползком и на коляске. Сейчас молодому человеку 25 лет. Он ходит на костылях, работает программистом, занимается воркаутом и плаванием, стал кандидатом в мастера спорта по большому теннису.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно» Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер».

Евгений рассказал «Кур'еру», как он искал себя и заново учился общаться с людьми. Парень ведёт блог в Instagram и канал на YouTube.

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Евгений Чумаков родился и вырос в Слуцке, учился в гимназии № 1. До аварии занимался всеми видами спорта, особенно нравилась борьба.

«В 10 лет меня сбила машина. Был июнь, около девяти вечера. Мы с другом после футбола шли в магазин. На пешеходном переходе на нас вылетело такси. Друг успел отпрыгнуть, а я — нет, — говорит Евгений. — Мне не хва­тило шага до бордюра. Попал в реанимацию, почти неделю пролежал в коме. У меня были раздроблены кости таза, ушиблен спинной мозг.

Вначале врачи неправильно срастили кости. Об этом мы узна­ли только спустя пять лет, когда родители увезли меня в Украину. Там мне сделали операцию, можно сказать, «пересобрали» меня. Но до конца нормально не сделали, потому что скелет рос и немного искривился. Теперь его можно выровнять специфическими мышцами, поэтому надо тренироваться.

После аварии не предполагал, что так всё затянется надолго. Когда проснулся, пришёл в себя, меня перевезли в Боровляны. Лежал на вытяжке. Думал, что пойду в сентябре в школу. Восемь лет передвигался ползком и на коляске. Какой-то особой социализации не было, сидел в основном дома. Иногда бывал в санаториях, лечебных учреждениях, где общался со сверстниками.

«Меня называли диким»

После школы поступил в БГУИР на специаль­ность «инженер-программист». Учился заочно. Попутно искал работу, потому что хотел как-то помогать родным, не висеть у них на шее. На первых курсах у меня были «халтурки». Искал, кому что нужно, говорил ребятам, что могу что-то сделать по учёбе или работе. Платили 20−30 рублей.

Когда исполнилось 18 лет, общение стало для меня проблемой. Не мог связать двух слов, был очень напу­ган, когда видел людей. Меня даже в институте спрашивали: «Почему ты такой дикий?». Преподаватели мне говорили, что я очень оторван от коллектива.

Переломный момент настал, когда искал работу и попал на своё первое собеседование в Минске. Волновался страшно. Когда мне задавали вопросы, я так переживал, что не мог ответить, хотя всё знал. Видел, как с меня посмеиваются. Отказ запомнил почти дословно: «Вы имеете большие пробле­мы с общением, что не­допустимо в коллек­тиве нашего уровня».

Меня «накрыло». Я просто лёг перед аквариумом и лежал два дня. У меня всегда так, надо себя «убить», «умереть» в этом состоянии, чтобы понять всю ситуацию.

И я понял, что знания, умения и навыки у меня есть, но этого мало. Начал работать над собой, читать книги на тему коммуникаций, пытался общаться с людьми. Со временем стал получать удовольствие от общения.

Спустя 7−8 месяцев попал на свою официальную первую работу. Когда проходил собеседование, то парень, который со мной беседовал, сказал: «Если бы я, как ты, держался на своём первом собеседовании, то точно бы прошёл». Значит, не зря потратил эти полгода, работая над собой.

Чем занимается сейчас

Работаю програм­мистом в Минске в офисе и удалённо. Снимаю жильё. Открыл ИП.

Сейчас у меня есть навыки и опыт, мне уже сами предлагают работу, а я выбираю работодателя.

Было такое, что делал компьютерные игры. Сейчас больше зани­маюсь мобильными разработками. Финансово получается себя обеспечивать.

Как вернулся в спорт и пришёл в большой теннис

Понимал, что хочу куда-то переехать из Слуцка, а для этого надо было начать ходить на костылях. Не хотел ездить на коляске, потому что это безумно пугает всех людей у нас в стране.

Нужно было приводить себя в форму, потому что к 18 годам я был очень хилым. Когда вышел на улицу, стал пытаться подтягиваться. Это переросло в увлечение воркаутом.

Когда переехал в Минск, начал ходить в бассейн, в тренажёрный зал, занимался гимнасти­кой на турниках и брусьях. Видимо, когда лежал, накопилось много энергии.

Когда вышла статья про меня на одном из республиканских порталов, мне на следу­ющее утро позвонили и предложили попробовать себя в санном спорте. Вначале решил, почему бы и нет. Но потом оказалось, что это опаснее, чем я думал. Лежать опять с переломами не очень хотелось, я отказался.

Мне с детства нравился большой теннис. Как раз весной 2020 года он начинался в Беларуси как паралимпийский вид спорта. В итоге я пришёл, меня посмотрели тренеры и взяли в группу для начинающих. Сейчас прошёл чемпионат, где у меня было несколько побед, и я стал кандидатом в мастера спорта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женя | 4ёх Ногий Программист (@eugene_chumakov)

Нравится, что в теннисе надо думать, тут и ловкость, и выносливость. Единственное, не нравится, что надо играть на коляске. Надеюсь, что когда-нибудь я сыграю на ногах.

Мне пишут в соцсетях и спрашивают, почему меня нет на Паралимпийских играх в Токио. Отвечаю, что когда-нибудь поеду. Туда едут спортсмены с серьёзным уровнем подготовки.

Про планы на будущее

Хочется помогать людям, не сидеть на месте, развиваться в разных сферах, изучать что-то новое. Уже выстроил какие-то планы. Пока не буду их озвучивать. В целом хочу быть полезным обществу".