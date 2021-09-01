За полгода в Слуцком районе стало меньше преступлений

В первой половине 2021 года правоохранительными, исполнительными и иными государственными органами проводилась целенаправленная работа по укреплению законности и правопорядка на территории Слуцкого района. Проведённые мероприятия помогли снизить общее количество преступлений, пишет «Слуцкі край» со ссылкой на Василия Жицкого, прокурора Слуцкого района, старшего советника юстиции.

За 6 месяцев 2021 года в Слуцком районе зарегистрировано 352 уголовно наказуемых деяния, что на 25 (или на 6,6%) меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

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Уровень преступности на 10 тыс. населения за полгода составил 39,7 преступлений (среднеобластной показатель — 50,1).

Значительно меньше совершено преступлений:

совершённых несовершеннолетними (с 10 до 6),

преступлений, совершённых на почве семейно-бытовых отношений (с 26 до 15).

Каких преступлений стало больше:

уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (с 12 до 18),

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (с 2 до 6),

грабёж (с 2 до 5),

управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения (с 3 до 5),

незаконный оборот наркотиков (с 16 до 17),

рост преступлений в сфере информационной безопасности с 29 до 73.

По направлению борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями выявлено 28 преступлений, из них 1 преступление по факту злоупотребления служебными полномочиями и 8 преступлений против интересов службы.

По линии ОНиПТЛ выявлено 24 преступления, из них 17 по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 8 по фактам сбыта.

С целью профилактики правонарушений в состоянии алкогольного опьянения для принудительного лечения в условиях ЛТП направлено 28 (18) лиц.

В январе-июне 2021 года на предприятиях и организациях Слуцкого района не произошло несчастных случаев со смертельным исходом. Но имели место 4 (5) несчастных случая на производстве с тяжёлым исходом по причине личной неосторожности и нарушению потерпевшими требований нормативных правовых актов, а также невыполнение обязанностей по охране труда.