Во вторник, 31 августа, в Молодёжном сквере в Копыле установили площадку для скейтбординга, пишет МЛЫН.BY.

Проект скейт-парка за счёт собственных средств подготовил Копыльский опытный лесхоз. Затем организация приобрела спортоборудование на сумму более 90 тысяч рублей и взяла на себя установку.

Площадь площадки для скейтборда составила 28×12 м (336 м2). Также лесхозом вокруг площадки установлено 3D ограждение. Скейт-площадка передана управлению по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома в лице Елены Карпович.