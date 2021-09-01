В этом учебном году в среднюю школу № 9 пришёл новый руководитель. Директором стал Сергей Руцкий. Раньше он работал в Слуцком государственном колледже.

Родители учеников и классные руководители 2 «А», 3 «А», 4 «А», 6 «А» и 6 «Б» классов присоединились к акции «Букет добра».

Это ежегодная акция фонда «Шанс». Класс, который участвует в ней, покупает один «добрый» букет учителю, а деньги, не потраченные на остальные букеты, перечисляют в фонд. Деньги идут на лечение детей, которые сейчас борются со сложными заболеваниями. А фонд дарит за это детям флажки с символикой акции.

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4 «А» класс уже перевёл на благотворительный счёт 130 рублей. У СШ № 9 есть две подшефные организации — Слуцкое ЖКХ и Слуцкий льнозавод. Николай Воронько, директор ЖКХ, подарил школе телевизор.