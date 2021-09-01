Как выглядели первоклассники в деревне под Слуцком 56 лет назад. Фотофакт

Эта фотография хранится в альбоме Нины Гуринович, жительницы деревни Десятины Слуцкого района. Такими пришли в первый класс ученики Бокшицкой школы в 1965 году.

Белые фартуки — важная часть торжественного вида школьниц, а вот форменные платья были не у всех. Поэтому фартуки надевали прямо поверх ситцевых платьев или поверх юбки с кофтой. Ещё один атрибут наряда — белые гольфы или носки. В ТЕМУ. Нина Гуринович из деревни Десятины 24 года отработала техничкой в сельской школе. Эта работа досталась ей «по наследству» от свекрови. Незаметная, казалось бы, должность, но женщина всегда была довольна своей работой. Сегодня Нине Михай­лов­не исполняется 89 лет. Она рассказала «Кур'еру» о военном детстве, своей работе, какие обязанности выполняла, что было самое трудное.

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А ещё случчанка 66 лет хранит своё подвенечное платье. После свадьбы она не положила его в сундук, а продолжала носить. Она рассказала, почему так получилось. А её правнучка Анастасия Шишко даже примерила это платье. Оказывается, его можно надеть и сейчас.