В среду, 1 сентября, в Минском областном кадетском училище прошла торжественная линейка в честь Дня знаний-2021. Смотрите фото, сделанные корреспондентом «Кур'ера».

Фотографии: Алексей Скрынников

Директор МОКУ Метельский Сергей Викторович

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