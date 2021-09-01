Я не веду точную статистику, кто из выпускников сельских школ что окончил и где работает. Но, отработав больше 30 лет в школе, наблюдаю и сравниваю, как за это время изменились устремления выпускников.

Ребята в деревне, как и в городе, учатся неодинаково. А вот желания и возможности на протяжении последних трёх десятилетий сильно изменились.

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В начале 90-х сельские ребята не стремились в вузы. Нередко способные выпускники поступали в ПТУ (профессионально-технические училища), потому что стремились быстрее начать зарабатывать. Многие рано заводили семьи и оставались работать в селе или райцентре.

Единицам удавалось поступить в университеты. После окончания вузов они в село не возвращались, оставались в Минске или крупных городах. Есть те, кто работает на слуцких предприятиях. До сегодняшнего времени только одна выпускница работает дояркой в ПСХ «Наша Нива». Её дети тоже стали работниками этого же хозяйства. Все они отлично трудятся.

Ближе к концу 90-х «картинка поменялась»: большинство выпускников стремились во что бы то ни стало получить городскую специальность. Поступали в медицинский, педагогический университеты, в Военную академию, в технические вузы. Из выпускников 1996 года только двое остались в селе. Одна работает продавцом, а другая — индивидуальный предприниматель. Остальные — кто в Слуцке, кто в Минске, есть и те, кто теперь живёт в ФРГ, Швейцарии, США.

В начале 2000-х начался бум на юристов, бухгалтеров, экономистов. Если не могли попасть на бюджет, то поступали «на платное». В деревне жить не хотели. По мере того как из деревень исчезала общественная жизнь (закрывались клубы, школы и другие социальные объекты), молодёжь не видела там будущего и перспективы для своих детей. Даже те, кто получил педагогическую специальность, не стали жить в деревне. Живут в городе, но ездят на работу в сельские школы. Несколько мальчиков сразу после выпуска оставались работать механизаторами в своём хозяйстве, но через несколько лет устроились в организации, не связанные с сельским хозяйством. Там больше платят. Большинство выпускников, которые всё-таки окончили вузы сельскохозяйственного направления, отбыли двухгодичную отработку и уехали в города.

В середине 2000-х стремления выпускников сильно изменились. В вузы поступали ребята, которые раньше по уровню знаний могли претендовать только на учёбу в училище. Мы, учителя, очень удивлялись, как они там смогут учиться. Но родители платили деньги, поэтому все, кто хотел, дипломы о высшем образовании получили. А вот работать по специальности не стали. К примеру, инженер сельхозмашин — продавец в магазине стройматериалов. Учитель — бармен, технолог — диспетчер в такси.

Выпускников сельских школ можно встретить в городах гораздо чаще, чем на улицах родных деревень. В село они приезжают только навестить родителей. В школе бывают нечасто. Не помню случая, чтобы помогли чем-то своей школе, да и учителей-пенсионеров бывшие ученики забыли.

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