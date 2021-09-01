«Поехали дальше грызть гранит науки. Сил нам!» 1 сентября в Instagram случчан

В среду, 1 сентября, для детей, их родителей и педагогов начался новый учебный год. «Кур'ер» сделал подборку фотографий случчан, которые они сами выложили в Instagram.
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