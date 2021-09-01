«Поехали дальше грызть гранит науки. Сил нам!» 1 сентября в Instagram случчан

В среду, 1 сентября, для детей, их родителей и педагогов начался новый учебный год. «Кур'ер» сделал подборку фотографий случчан, которые они сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гришко (@_grishkina)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina (@katerina_mozhayko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана (Редько) Стаценко (@svetlanka_statsenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана (Редько) Стаценко (@svetlanka_statsenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гурская Елена (@gurskaia17)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от person (@krumaleee)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия (@yulyasha2112)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Tomashova (@ole4ka_tomashova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инга Семенович (@semenovichinga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina👩🏻 (@katerina.yaroshevich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СВЕТЛАНКА (@_svet_lanka 86 )

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Чернушевич (@chernushevich_yuliya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леночк@ (@lenochka2425)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @annamikhailava

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Куроленя (@oksana_kurolenya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Сандрозд (@tatianasandrozd)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Пракапович (@nataliaprakapovich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Дробушевич (@grak_wow)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катерина Кузьмина (@katerina4220)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🤍 (@milzzzza1a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@anastasianesterenkoko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa_Dichkovskaja (@larisa_dichkovskaja)