Корреспондент «Кур'ера» 1 сентября отправилась на линейку в среднюю школу № 12 в микрорайоне «Сахарный». Посмотрите, как там встретили День знаний-2021.

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото
Фотографии: Олеся Белая
Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото
Дети из класса, который участвует в акции «Букет добра». Школьники пришли на праздник с флажками, а деньги, вместо цветов, отдали благотворительному фонду «Шанс», который помогает больным детям
Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото
Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, в своё время окончил 12-ю школу, а сегодня пришёл сюда на линейку
Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

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Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото

Каким был День знаний-2021 в средней школе №12 в Слуцке. Фото