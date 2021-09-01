Когда в Слуцке ремонтировали девятиэтажку, около подъездов поставили полусферы, а бордюры не занизили

В нашем дворе отремонтировали соседний дом № 17 по улице Гагарина. Около подъездов поставили полусферы, чтобы машины не парковались. А вдоль дома сделали тротуары.

Это, конечно, замечательно, но вот бордюры оставили такими же высокими. С детской коляской на такие не заедешь, приходится ехать по дороге. И какой смысл был в таком «продвинутом» ремонте?

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Что интересно, буквально на прошлой неделе читала в «Кур'ере» пояснение по этому поводу специалистов из архитектуры при нашем райисполкоме. И вот что там сказано дословно: «при проектировании и строительстве новых тротуаров устраиваются плавные переходы на участках сопряжения». Или, может, я не понимаю, что относится к этим участками сопряжения…

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