Задержан бригадир рабочих из Слуцка и Солигорска, которые отравились суррогатным алкоголем в Карелии

Суд Петрозаводска арестовал бригадира рабочих из Слуцка и Солигорска, которые отравились суррогатным алкоголем в Карелии. Считается, что он передал своей бригаде алкоголь, пишет Sputnik. by со ссылкой на пресс-службу УСК по Карелии.

КОНТЕКСТ. 22 августа восемь белорусов, работавших на одном из предприятий в Карелии, употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. У всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. 25 августа пятый из восьми отравившихся умер.

«Петрозаводским городским судом удовлетворено ходатайство следователя, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщила пресс-служба УСК.

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Согласно версии следствия, подозреваемым по делу является 31-летний бригадир, гражданин Беларуси. Следствие полагает, что именно он привёз с собой из Беларуси контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт.

Как сообщили в УСК, подозреваемый, не убедившись в безопасности спиртного, передал своей бригаде алкоголь.

По факту отравления и гибели рабочих было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц») Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

После того как погибли белорусы, были проведены лабораторные исследования, которые показали наличие в организме метанола.