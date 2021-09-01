С 1 сентября вводятся биометрические документы. Топ-9 важных вопросов

Разговоры о том, что в Беларуси появятся ID-карты, начались ещё в 2017 году. Обещали, что ею можно будет даже расплачиваться в магазинах. Однако каждый год выдача карт откладывалась ещё на время. И вот с 1 сентября 2021-го начинают выдавать и ID-карты, и биометрические паспорта. Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД, рассказал, чем новые документы будут отличаться от старых.

Что такое ID-карта? Может ли она использоваться для совершения юридически значимых действий?

Идентификационная карта — документ, который будут использовать для удостоверения личности внутри страны. Она представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и биометрические данные владельца (фотография и отпечатки пальцев).

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ID-карта является полноценным документом, удостоверяющим личность, с возможностью совершения юридически значимых действий за счёт использования личной электронной цифровой подписи. Это удобно.

Можно ли сделать ID-карту ребёнку до 14 лет?

Да, ID-карта оформляется как и обычный паспорт.

В чём отличие биометрического паспорта от обычного?

Биометрический паспорт нужен для выезда из страны. Он отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая данные владельца — фамилию, имя, дату рождения и его биометрические данные (фотографию и отпечатки пальцев, используемые для его идентификации).

Сделать биометрический паспорт можно лишь тем, у кого есть ID-карта. Оформить оба документа можно одновременно.

Сколько всего появится новых видов документов, содержащих биометрические данные? Зачем они нужны?

Всего появится 8 новых видов документов, содержащих такие данные. Идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт — одни из них.

Использование биометрических документов позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов.

Что будет с действующими в настоящее время паспортами граждан Республики Беларусь?

Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, останется документом, удостоверяющим личность гражданина РБ и служащим одновременно документом для выезда и (или) въезда в РБ, с возможностью его получения и последующего обмена после даты введения биометрических документов по желанию заявителя.

Планируется ли в целом обязательная замена действующих паспортов?

Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить: биометрические документы либо паспорта действующего образца.

Что изменится для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь?

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, документы, удостоверяющие личность, и документы для выезда и (или) въезда в РБ, будут подлежать постепенной замене на биометрические. При этом до окончания срока своего действия такие документы останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами.

Какой положительный эффект ожидается от введения биометрических документов?

Введение в действие модернизированных биометрических документов с высокой степенью защиты от подделки позволит:

создать в Беларуси современную систему идентификации личности;

упростить и сократить сроки выполнения административных процедур, связанных с выдачей и обменом биометрических документов (в настоящее время в общем порядке паспорт оформляется 30 дней, в ускоренном и срочном — 15 и 7, биометрические документы будут оформляться — 15 рабочих дней в общем порядке, 10 и 5 рабочих дней — в ускоренном и срочном);

обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие между населением и государством посредством использования идентификационной карты.

Таким образом, введение высокозащищённых биометрических документов способствует укреплению национальной безопасности страны, повышению престижа его владельца и улучшению имиджа Беларуси на международной арене.

Какой размер госпошлины определён для граждан за выдачу идентификационной карты?

При определении ставки государственной пошлины использовался дифференцированный подход. Так, для социально уязвимых категорий граждан (пенсионеры, инвалиды I и II группы) размер государственной пошлины за выдачу идентификационной карты составит одну базовую величину (в настоящее время 1 БВ равна 29 рублей), а биометрического паспорта — полторы базовые величины, что является себестоимостью изготовления данных документов.

Для иных граждан госпошлина за идентификационную карту составит полторы базовые величины, за биометрический паспорт — две базовые величины.

Как получить биометрические документы и сколько они стоят?

Впервые идентификационную карту возможно получить только в подразделении по гражданству и миграции по месту регистрации, а вот обменять её — уже в любом из соответствующих подразделений страны.

Для получение ID-карты понадобятся:

заявление (заполняется автоматически, гражданину необходимо только сверить данные, указанные в нём, и проставить свою подпись),

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство и т. д. ),

), квитанция об оплате,

свидетельство о браке (если вы замужем),

о его расторжении (если разведены),

свидетельство о рождении детей (если они у вас есть),

фото на документ (сделают на месте).

Это же касается и получения биометрического паспорта — при наличии идентификационной карты за получением такого паспорта гражданин сможет обратиться в подразделение по гражданству и миграции в удобном для него населённом пункте.

Дополнительно следует отметить, что биометрический паспорт возможно получить только при наличии идентификационной карты.

Граждане, часто выезжающие за границу, оценят и то, что появится возможность иметь два биометрических паспорта одновременно. Например, один подать в посольство для получения визы, а по второму выехать за границу.

Срок действия идентификационной карты — 10 лет. Для тех, кому ещё не исполнилось 14, — 5 лет.