Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 сентября. Обзор

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Новшества учебного года 2021−2022

С 1 сентября все школы и гимназии начали работать в обычном режиме, но с учётом санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Вопрос введения в школах дистанционной формы обучения не стоял, хотя и обсуждался на Республиканском педсовете 23−24 августа. Как было отмечено на педсовете, в случае отсутствия отдельных учащихся на занятиях существует единый информационно-образовательный ресурс, который в тестовом режиме работает с 1 янва­ря. К началу этого учебного года его доработали. В школах появились военруки, факультатив по духовности, оценки будут ставить по-новому. А также рассказываем, что ещё ожидается в системе образования.

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Переработку сахарной свёклы начнут позже

Вакцинация от COVID-19: цифры, слухи и факты

Слуцкий сахарорафинадный комбинат принял решение начать сезон переработки сахарной свёклы позже на две недели — с 14 сентября. Расчёт на то, что корнеплоды за это время несколько добавят в весе и сахаристости.

Сейчас в Слуцке коронавирус выявляют в среднем у 5−10 человек в сутки. В целом обстановка спокойная, но уровень заболеваемости COVID-19 немного повышается. В то же время врачи сигнализируют, что население прививается от коронавируса неохотно. И этому способствуют различные слухи и элементарная медицинская неграмотность. «Кур'ер» с помощью медицинского портала 103. by решил заполнить хотя бы пробел в обла­сти знаний о действии разных вакцин. А также коротко о вакцинах, которые используются в мире.

Как продлить жизнь бытовой технике

Какие добрые дела можно сделать в Слуцке

«Мои лучшие каникулы»: как отдыхали наши дети

Расписание движения пригородных автобусов

Как уверяют предприниматели, которые занимаются ремонтом, чаще у жителей нашего региона выходит из строя компьютерная техника. На втором месте — автоматические стиральные машины. А вот более мелкая техника ломается реже, но и найти местного мастера, который вернёт её к жизни, сложнее. С помощью специалистов по ремонту техники мы подготовили советы, которые помогут увеличить сроки службы холодильников, телевизоров, компьютеров, пылесосов и микроволновок.5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Накануне этой даты «Кур'ер» собрал несколько способов, как можно стать благотворителем и помочь тем, кто нуждается в поддержке.Пока взрослые второе лето подряд из-за пандемии не могут в полном объёме реализовать свои планы на отдых, наши дети с пользой проводят каникулы, черпают позитивные эмоции и яркие воспоминания. Чтобы узнать подробнее о летнем досуге слуцких ребят, «Кур'ер» объявил конкурс сочинений «Как я провёл лето». Среди десятка детей, приславших в редакцию сочинения, мы выбрали победителя. Им стала 10-летняя Елизавета Борисовец, которая получила от «Кур'ера» в подарок фирменный рюкзак.