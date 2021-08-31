«Что вы наделали, люди?» Отца 5-х детей из Слуцка приговорили к году лишения свободы за сопротивление милиционерам

Во вторник, 31 августа, в суде Слуцкого района огласили приговор по делу жителя Слуцка. Его обвиняли по части 2 статьи 363 УК РБ: в сопротивлении милиционерам с применением насилия. Прокурор запрашивал 4 года «домашней химии», но приговор судьи оказался жёстче. Случчанина взяли под стражу в зале суда.

Суть дела

Обвиняемый — 44-летний рабочий одного из слуцких предприятий, отец 5-х детей, трое из которых малолетние, а один — несовершеннолетний. Мужчина имеет хроническое заболевание. Он полностью признал вину и отказался от защитника. Под стражей не содержался, в суд приходил сам.

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Потерпевшие — два милиционера патрульно-постовой службы, обоим чуть более 20 лет.

Дело рассматривал судья Юрий Скриган. Гособвинитель — Маркевич.

Случчанина обвиняли в том, что он толкнул милиционера М. и ударил его в глаз, а также замахнулся на милиционера Б., а потом порвал ему куртку. Всё это он, согласно обвинению, сделал, чтобы помешать сотрудникам милиции задержать его и его сына. Происшествие попало на видеорегистраторы милиционеров.

Прокурор запрашивал наказание «в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа».

Приговор

Суд признал жителя Слуцка виновным и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня оглашения.

Когда судья огласил приговор, подсудимый сказал: «Так, а как дети? А как семья? Вы что наделали, люди? Люди?»

Его жена плакала. Случчанин добавил: «Она же сейчас в могилу пойдёт! Реально пойдёт в могилу! Они сейчас пойдут в детдом! Она не выдержит! Что вы сделали, люди?»

Зашли милиционеры и взяли мужчину под стражу. Возле здания суда ждал автозак.

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