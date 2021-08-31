«Не научились жить для себя». Что пишут читатели «Кур'ера» про то, что старики гробятся на огородах для детей, которым это не нужно

На прошлой неделе случчанка Марина написала «Народную новость» для «Кур'ера». Она не понимает, зачем старики гробятся для детей, если им это не нужно. В продолжение ещё одна жительница Слуцка прислала своё мнение про жизнь за чужой счёт. А вот что думают по этому поводу наши читатели. Мы сделали обзор комментариев в наших соцсетях.

Группа «Слуцкий Курьер» во «ВКонтакте» vk.com/kurjer)

Ольга Дашкевич: «Если она перестанет работать, сядет на лавочку, то заскучает и умрёт. Наши старички шевелятся, пока чувствуют, что кому-то нужны».

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Александр Лещенко: «Простая привычка людей, которые не привыкли что-то менять и зависят от мнения соседей».

Джонни Депп: «Вам этого не понять, деревенские люди совсем не такие, как городские. Сезон закончится, а они всё равно до весны будут что-то делать. Это городские привыкли на диване лежать или с лыжными палками по улице ходить. И заметьте, деревенский житель намного дольше живёт. Так что работа только удлиняет жизнь. Это единение с матушкой природой, лепота. А как чертовски хорошо себя чувствуешь, когда видишь плоды своего труда».

Вадим Терешкевич: «Это хобби такое — огород».

hoho_cake: «У нас папа мужа такой. Живёт в городе, но каждый день ездит на дачу в деревню и нас зовёт помогать. Я с маленьким ребёнком дома, муж работает, а в выходные хочется позаниматься домашними делами, машину подремонтировать, в гараж съездить и т. д. Половина овощей с дачи всегда почти пропадает — столько, сколько сажается, мы не съедаем, а отдавать даром папа не желает. Всё очень странно. Люди пожилые не знают, что такое „пожить для себя“. Давление скачет, будет шататься, будет жаловаться, что никто не помогает, но всё равно будет ездить на дачу. В последнее время папа стал нанимать „работников“, платить им почасовой. Короче, выходит „золотая“ дача вообще. Но он утверждает, что выращенное самим — полезное, без химикатов и т. д. Хотя картошку всю поел неизвестный червь. Мы видим, что дача — это его отдушина. Пусть развлекается, как хочется. У старшего поколения совсем другие понятия и взгляды на жизнь».

irynavechar: «Иногда эти родители так заняты главным, по их мнению, вопросом — накормить, что забывают или не знают, что ещё и воспитывать нужно».

alen_art_trio: «Да, привычка. Привили в Советском Союзе работать, тянуть, не жалея себя, вот и работали всю жизнь они. А кроме работы — пустота, не умеют получать удовольствие, вот и пытаются быть полезными детям тем, чем умеют. Не научились жить для себя».

astapovich_o: «Они просто хотят быть нужными».

odisseimustopulo: «А что делать? Лежать на диване и смотреть „деФективы“? Я иногда поражаюсь, откуда у бабули столько сил, ведь и операций уже кучу делали, и года какие. Так оттуда и берутся, что охота в земле ковыряться, и не с целью для кого-то, а потому что с любовью. Это как в лес, ещё цвести начинают ягоды, а она уже начинает: „Когда ты меня за ягодами свозишь?“ И быть может, если бы все почаще такой практикой занимались, то и здоровее были, и добрее. Мне кажется, это можно сравнить с тренировкой, когда ты, кажется, из себя последние соки выжал, но такое чувство классное, голова чистая. Чувствуешь, что устал и в то же время столько сил и оптимизма».

irisha_ruz: «Это какой-то вид психологического насилия, двойных посылов и созависимых отношений. Простите за сарказм».

fedorenkonatalia89: «Это старая закалка, привычка».

oliabarsuk21: «Привычка у них сложилась настолько, что они забывают часто о том, до чего такой труд может довести их здоровье. А самое главное, чем их крайне нездоровое состояние может обернуться для близких».

ele.na6998: «Это старики-работяги, которые и не думают ни про какое самопожертвование. Они привыкли трудиться. Молодёжи их не понять».

inga15 07 _90: «У меня бабушка так упала на огороде, сломала руку и сейчас ходит до сих пор. Мы не знаем, что с ней сделать. Ей 81 год, и она говорит, как это без картошки своей».

liudmila_kashperko: «Сложно понять? Да! А смотреть, как всё это занимает бурьяном, не сложно? Раз дети не приезжают на огороде работать, вряд ли они будут ездить и без огорода… Опять надо нанимать всё это косить».

ruslanberezovskii_: «Пока работают, живут».

alesya31122008: «Но никто из вас не отказывается и берёт у родителей. Поверьте, они не себе это растят, они — вам. Они вам хотят хоть чем-то помочь, чтобы вы чаще приезжали в гости, видеть внуков».

fedorblizner: «Т.е. забрать у бабки огород, смысл всей её жизни? Да кто вы после этого?»

petrovna8825: «У меня такое же. Насадят огородов, и начинается — нужно полоть, а мы не можем. Душатся сами и душат нас, а я не хочу этим заниматься. Моё детство прошло на огородах. Моё мнение — хочешь этим заниматься, высаживай для себя и смотри сама».