Утром во вторник, 31 августа, ливень и гроза пришлись на самый пик, когда люди добирались на работу или по другим делам.

Что произошло из-за ливня и удара молнии в черте города:

  • В общежитии на Молодёжном центре задымился распределительный щиток. На место выехали спасатели.
  • Сработала охранная сигнализация в магазинах и других объектах.
  • Многие домашние животные испугались, когда молния ударила где-то в черте города.
  • Кто-то во время удара молнии услышал треск разряда так, словно это случилось в его квартире или доме.
  • Многие случчане опоздали на работу или отвести детей в детсады.
  • Многие промокли до нитки.
  • Возле центральной аптеки так затопило, что люди не могли перейти по пешеходному переходу, им приходилось перепрыгивать.
  • «Я ехал, на 1 Августа прямо в провода лупанула», — пишет Саша, подписчик нашей «Слуцкой телеги».
  • «Я чуть с кровати не упал. Такое чувство, что прямо в дом. Думал, война началась», — пишет Василий Bender99, подписчик нашей «Слуцкой телеги».
  • «У нас <…в 11-м городке…> так бабахнуло, как будто и не гром, а взрыв! Собака со страху забилась под кресло», — пишет Елена в «Слуцком Курьере».

Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)
Видимость во время ливня. Фотографии: Алесь Достанко
Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)
Солнечно стало резко — буквально за минуту. И пока на «Чехова» стояла стена дождя, в центре уже светило солнце. Правда, светло было недолго — пришла новая туча.
Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

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Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Что наторили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Обзор
Фото: Александра Шагойко
Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)
Фото: Марина
Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)м
Фотографии: Ольга Паздерина
Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Публикация дополняется.