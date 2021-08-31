Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Утром во вторник, 31 августа, ливень и гроза пришлись на самый пик, когда люди добирались на работу или по другим делам.

Что произошло из-за ливня и удара молнии в черте города:

В общежитии на Молодёжном центре задымился распределительный щиток. На место выехали спасатели.

Сработала охранная сигнализация в магазинах и других объектах.

Многие домашние животные испугались, когда молния ударила где-то в черте города.

Кто-то во время удара молнии услышал треск разряда так, словно это случилось в его квартире или доме.

Многие случчане опоздали на работу или отвести детей в детсады.

Многие промокли до нитки.

Возле центральной аптеки так затопило, что люди не могли перейти по пешеходному переходу, им приходилось перепрыгивать.

«Я ехал, на 1 Августа прямо в провода лупанула», — пишет Саша, подписчик нашей «Слуцкой телеги» .

. «Я чуть с кровати не упал. Такое чувство, что прямо в дом. Думал, война началась», — пишет Василий Bender99, подписчик нашей «Слуцкой телеги» .

. «У нас <…в 11-м городке…> так бабахнуло, как будто и не гром, а взрыв! Собака со страху забилась под кресло», — пишет Елена в «Слуцком Курьере».

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