Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор (+ фото, видео)

Утром во вторник, 31 августа, ливень и гроза пришлись на самый пик, когда люди добирались на работу или по другим делам.
Что произошло из-за ливня и удара молнии в черте города:
- В общежитии на Молодёжном центре задымился распределительный щиток. На место выехали спасатели.
- Сработала охранная сигнализация в магазинах и других объектах.
- Многие домашние животные испугались, когда молния ударила где-то в черте города.
- Кто-то во время удара молнии услышал треск разряда так, словно это случилось в его квартире или доме.
- Многие случчане опоздали на работу или отвести детей в детсады.
- Многие промокли до нитки.
- Возле центральной аптеки так затопило, что люди не могли перейти по пешеходному переходу, им приходилось перепрыгивать.
- «Я ехал, на 1 Августа прямо в провода лупанула», — пишет Саша, подписчик нашей «Слуцкой телеги».
- «Я чуть с кровати не упал. Такое чувство, что прямо в дом. Думал, война началась», — пишет Василий Bender99, подписчик нашей «Слуцкой телеги».
- «У нас <…в 11-м городке…> так бабахнуло, как будто и не гром, а взрыв! Собака со страху забилась под кресло», — пишет Елена в «Слуцком Курьере».
Публикация дополняется.