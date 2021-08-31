«Кур'ер» вручил рюкзак школьнице за сочинение «Как я провела лето». Фотофакт

Обладательницей фирменного рюкзака от газеты «Кур'ер» стала 10-летняя случчанка Елизавета Борисовец.

По словам школьницы, она планирует носить рюкзак либо в школу, либо брать с собой в поездки. А в конкурсе газеты участвовала ради интереса, но уже не в первый раз. Ранее вместе с сестрой она писала письмо Деду Морозу для новогодней акции «Кур'ера».

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«Я учусь ещё в музыкальной школе. Играю на цимбалах, — рассказывает о себе Лиза. — Мой любимый предмет — физкультура, а нелюбимые — русский язык и математика».

В ТЕМУ. На прошлой неделе «Кур'ер» публиковал сочинения слуцких школьников о том, как они провели лето. Победительницей стала Елизавета Борисовец. Письмо и фотографии юной случчанки, как и её лето, показались жюри самыми интересными и яркими.

В своём сочинении Елизавета рассказала, как она побывала в Брестской крепости, замке Пусловских, на Нарочи, как отдыхала с сестрой в летнем лагере, а с родителями — в палатках в лесу у озера. Почитать его можно здесь.