Фотографии и истории знакомства двух слуцких пар.

Тимофей и Яна Рек

Молодожёны знают друг друга уже более десяти лет — с момента знакомства на детской площадке в Новодворцах.

Предложение Тимофей сделал на парковке магазина «Домашний», который располагался в 12-м городке, при этом особое внимание уделил романтике.

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Возле магазина стояли машины с включёнными фарами и освещали место события, Тимофей запустил салют, подарил Яне букет роз и кольцо и предложил стать его женой.

«Я не ожидала такого поворота, была удивлена и обрадована одновременно», — рассказывает Яна.

В свой медовый месяц молодожёны полетят в Египет.

Дмитрий и Диана Байраш

Молодые люди познакомились 31 марта 2018 года. Диана приехала к подруге в Слуцк. Вечером они отправились в клуб, где познакомились с парнем. Новый знакомый пригласил девушек на пикник, и уже там Диана встретилась с Дмитрием.

Предложение жених сделал в день рождения Дианы. «В полночь Дмитрий сказал мне: „Посиди, зайдёшь в комнату, когда я тебя позову“. В тот момент я заподозрила, что, возможно, сейчас что-то будет. Так и оказалось, — вспоминает Диана. — Я не плакала в этот момент как многие, а просто громко смеялась».