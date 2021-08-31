Молодожёны, влюблённые подростки и много шашлыка. Как прошла ярмарка по случаю Дня шахтёра в Солигорске (фото)

Владимир Амельченя
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В субботу, 28 августа, солигорчане отметили и День города, и День шахтёра. Корреспондент «Кур`ера» побывал на праздничной ярмарке и сделал для вас несколько фотографий.

Микро ярмарка по случаю Дня Шахтёра в Солигорске в фотографиях
Фотографии: Владимир Амельченя
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