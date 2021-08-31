Несмотря на утренний ливень и удары молнии, днём 31 августа, в последний календарный день лета, установилась довольно комфортная погода. «Кур'ер» прогулялся по улицам города.

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото
Фотографии: Ольга Паздерина
Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото
Фонтан в парке до сих пор не работает
Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

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Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото

Каким был последний календарный день лета на улицах Слуцка. Фото