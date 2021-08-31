Топ-3 наивных вопроса про сбор крышечек в Слуцке

Благотворительная акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» проходит в Слуцке уже три года. Однако вопросы о том, зачем газета «Кур'ер» собирает крышечки, какие можно приносить и куда их потом отвозят, поступают до сих пор. В связи с этим мы решили дать ответы на три популярных вопроса.

1. Зачем собирают крышки?

Вы приносите крышки в редакцию. Мы отвозим их в Минск на пункт сбора. Оттуда организаторы акции везут крышки на завод в Россию, чтобы сдать на переработку. Вырученные деньги переводят детям, нуждающимся в медицинской помощи.

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2. Какие крышки можно приносить?

Подходят крышки, на которых есть маркировка 2, 4 или 5. Важно, чтобы они были чистые.

3. А другие тоже собирают крышечки? Туда тоже можно нести?

Да, в Слуцке собирают крышки многие школы, учреждения и предприятия. Но даже они потом передают их в нашу редакцию газеты «Кур'ер». И так сложилось, что основной и крупный пункт сбора крышек в Слуцке находится именно у нас. Например, в августе мы также отвезли в Минск крышки, которые на протяжении нескольких месяцев собирали болельщики СФК «Слуцк» в большое «сердце» на стадионе.