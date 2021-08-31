Госстандарт выявил в Слуцке школьную форму и обувь, не соответствующую требованиям. Что именно запретили продавать

Слуцкий отдел Госстандарта по Минской области и г. Минску в августе проверил магазины, которые торгуют школьной одеждой, обувью и принадлежностями. Везде были выявлены нарушения. Специалисты рассказали «Кур'еру», какая именно продукция и почему попала под запрет.

«Непродовольственная продукция для детей и подростков: школьная форма, обувь, рюкзаки — находится на особом контроле при проведении надзорных мероприятий, — рассказала Ольга Нечепуренко, главный государственный инспектор отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора в Слуцке. — При проведении контрольно-надзорных мероприятий были установлены факты несоответствия продукции требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Какая продукция запрещена:

брюки, юбки, блузки, рубашки для мальчиков - школьников без информации для потребителя (полное отсутствие маркировки или её недостоверность), без документов о подтверждении соответствия (без сертификатов и деклараций о соответствии);

- без информации для потребителя (полное отсутствие маркировки или её недостоверность), без документов о подтверждении соответствия (без сертификатов и деклараций о соответствии); туфли для мальчиков и девочек школьного возраста с указанными выше нарушениями и не соответствующие требованиям ТР ТС по безопасности. Кроме того, эта обувь имела подкладку из искусственных или синтетических материалов, что запрещено для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

школьного возраста с указанными выше нарушениями и не соответствующие требованиям ТР ТС по безопасности. Кроме того, эта обувь имела подкладку из искусственных или синтетических материалов, что запрещено для детей дошкольного и младшего школьного возраста; носки подростковые, внесённые в реестр опасной продукции как не соответствующие требованиям ТР ТС 007/2011 по показателю «гигроскопичность»;

внесённые в реестр опасной продукции как не соответствующие требованиям ТР ТС 007/2011 по показателю «гигроскопичность»; рюкзаки без светоотражающих элементов, что не гарантирует безопасность передвижения ребёнка в тёмное время суток.

Во всех проверенных субъектах хозяйствования на школьную продукцию не было сертификатов и деклараций о соответствии. Специалисты Госстандарта выдали продавцам предписания о запрете реализации продукции и рекомендации по устранению выявленных нарушений.

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Аналогичные нарушения были установлены при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Солигорском, Любанском, Стародорожском, Узденском, Клецком, Копыльском и Несвижском районах.