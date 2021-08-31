«Интерфакс» со ссылкой на Белстат сообщает, что в белорусских семьях более 40% потребительских расходов уходит на еду. При этом непродовольственные товары — это 33% расходов, а оплата услуг — 23,5%.

«По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Республике Беларусь во II квартале 2021 года располагаемые ресурсы в расчёте на домашнее хозяйство составили 1610,2 рубля в месяц, в том числе в городах и посёлках городского типа — 1686 рублей в месяц, в сельских населённых пунктах — 1364,9 рубля в месяц», — проинформировали в Белстате.

Реклама

При этом на питание уходит более 40% всех потребительских расходов.

«Денежные расходы в расчёте на домашнее хозяйство составили 1534 рубля в месяц, из которых 1126,4 рубля (73,4%) приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41%, на покупку непродовольственных товаров — 33%, на оплату услуг — 23,5%», — отметили в Белстате.

СПРАВКА. Потребительские расходы — это расходы на питание, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров, а также оплата услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и прочее).