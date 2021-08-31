Как во время ливня жители Слуцка перепрыгивали поток воды около центральной аптеки. Видео

Утром во вторник, 31 августа, над Слуцком прошлась гроза. Улицу Ленина напротив аптеки № 80 затопило так, что людям приходилось перепрыгивать через поток воды.

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РАНЕЕ. Что натворили утренний ливень и удары молнии в Слуцке. Краткий обзор.