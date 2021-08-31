В школах Минска вместо вахтёров планируют поставить сотрудников Департамента охраны МВД

В минских школах вахтёров планируют заменить на работников сторожевого состава Департамента охраны, сообщает «Комсомольская правда». Про это говорил Александр Шепелев, начальник Департамента охраны.

«Очевидно, что квалификация сотрудников, которые дежурили на входе в школы, как правило, это люди преклонного возраста, не отвечает современным требованиям. По этой причине Министерство внутренних дели и Департамент охраны предложили учреждениям образования минимальный комплекс мер безопасности для работников и учащихся», — пояснил Шепелев.

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Он также сказал, что заменять школьных вахтёров на сотрудников департамента не обязательно, но это «в плановом порядке — в приоритете».

В Минске все средние учреждения образования перейдут под контроль Департамента охраны МВД с 1 сентября. В областных центрах работа ещё продолжается. Для этого в департаменте увеличили штат.