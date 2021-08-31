Суд открыл дело о банкротстве «Радуги-свет». Что это значит для работников

Как сообщила «Кур'еру» «Правовая компания „Антикризисный консалтинг“», в понедельник, 30 августа, экономический суд в Минске открыл дело о банкротстве ООО «Торговый дом „Радуга-свет“».

Что это значит для работников, которые ещё остались в «Радуге-свет»

Бывшая сотрудница слуцкой «Радуги» прислала в редакцию документ, который приходил ей от работодателя. Там ей со ссылкой на закон разъясняли, что будет с ней в случае банкротства организации.

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«В рамках процедуры банкротства предприятия вы можете быть уволены по инициативе нанимателя только после открытия ликвидационного производства (ориентировочно через 8−10 месяцев), — написано в документе. — Окончательный же расчёт с Вами в рамках дела о банкротстве будет производиться постепенно в соответствии с установленной законом очерёдностью при условии задолженности (на практике этот процесс занимает несколько лет и не гарантирует оплату в полном объёме). В случае если имеющиеся у предприятия активы не позволят в полной мере рассчитаться с Вами, то при завершении процедуры банкротства задолженность перед Вами будет признана судом погашенной».

Напомним, что «Радуга» в Слуцке закрылась, и многие её работники переводом оформились в «Санту». Но, например, мамы-«декретницы» всё ещё числились работниками «Радуги-свет».

Теперь они могут либо ждать увольнения и пособий (как описано выше), либо уволиться по соглашению сторон без права на выходное пособие.

Контекст

Ранее сообщалось, что размер кредиторской задолженности по обязательствам «Радуги-свет» значительно превышает размер её активов. В числе прочего у «Радуги-свет» есть долги по оплате труда и выходных пособий.

В первый раз, 29 июля, суд не принял заявление должника (ООО «Торговый дом „Радуга-свет“») о признании банкротом. Против дела о банкротстве возражали представители Натальи Делендик, у которой был денежный иск к «Радуге-свет».

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